Fatih'te namaz kılanlara küfreden zanlıya tutuklama

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda cuma namazı kılmak amacıyla saf tutan vatandaşları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak, küfür ve hakaret içeren kelimeler kullanan şüpheli, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelinin yaşı küçük M.D.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.