Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin hesapları için bankalara yazı yazıldı
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın hesaplarında bulunan miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ'ye gönderilmesi için bankalara yazı yazıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi.
Başsavcılıktan 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların, Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istendi.