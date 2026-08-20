Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor? Fed faiz indirecek mi?

Fed uzun süredir faizleri sabit bırakırken bir sonraki toplantı büyük bir öneme sahip... Faiz artırımı olup olmayacağı en çok tartışılan konu arasında... Bu ay toplantı yapılıp yapılmayacağı sorgulanırken "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor" sorusu sıkça geliyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak.

Piyasaların yüzde 60,6'sı 20 Ağustos 2026 itibarıyla faizlerin sabit kalmasını bekliyor.