Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe SK futbol takımına 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma dosyasının yeniden incelendiğini açıkladı. Gürlek, dosya hakkında “kanun yararına bozma” kararı alındığını duyurdu.

"Kanun yararına bozma" kararı alındı

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, saldırının milletin hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olmasının kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini ifade etti.

Fenerbahçe'den teşekkür mesajı geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün kamuoyuna da yansıyan, dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik gelişmeyi bu anlamda önemli ve kıymetli buluyoruz" denildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür eden kulüp, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’in konuya ilişkin gösterdiği hassasiyet ve ortaya koyduğu yaklaşımın, kamu vicdanının rahatlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi adına büyük önem taşıdığına inanıyor; kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sürecin bundan sonraki aşamalarını da aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeyi sürdüreceğiz" denildi.