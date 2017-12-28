ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

FETÖ davasında eski tuğgenerale müebbet

Edirne'deki FETÖ davasında 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı, binbaşı Ekrem Tekinarslan ve eski kurmay yarbay Ramazan Altun'a 'anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

FETÖ davasında eski tuğgenerale müebbet
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Edirne'de 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 7'si tutuklu, 22 askerin yargılandığı davada karar açıklandı.

Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Tuğgeneral Hidayet Arı, binbaşı Ekrem Tekinarslan ve eski kurmay yarbay Ramazan Altun'a 'anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, 12 sanıktan bazılarına beraat, diğer sanıklara 1 yıldan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına hükmetti.

Kaynak: DHA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.