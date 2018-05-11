FETÖ operasyonunda 15 askere gözaltı
Çanakkale merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına mensup 15 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında görevli, aralarında yüzbaşı, binbaşı, üsteğmen ve teğmenlerin bulunduğu muvazzaf 17 askerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Çanakkale merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Çorum, Zonguldak, Trabzon, Antalya ve Bolu'da gerçekleştirilen operasyonda 15 asker gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Edirne merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
Öte yandan Edirne merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne Merkezli olmak üzere Mardin, Hakkari, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Subay ve astsubay rütbelerinde olan şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirdi.
Kaynak: AA