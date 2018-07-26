"FETÖ ve PKK gibi örgütlere karşı uyanık olmalıyız"

26 Temmuz 2018

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğiz." ifade ederek, "Biz Afrikalının da, Filistinlinin de, Bosnalının da, Suriyelinin de, Arakanlının da Türkistanlının da yanındayız." dedi.

Erdoğan, "Tıpkı küçük bir kurdun koskoca ağacı çürüttüğü gibi, Müslümanların enerjisini içeriden tüketen asıl bela terör ve mezhep eksenli gerilimlerdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler, sadece kendi kardeşlerimizi katleden fesat yuvalarıdır. Asıl gayesi birbirimize kırdırmak olan bu örgütlere karşı uyanık olmalıyız." dedi.

Erdoğan, FETÖ'nün ipinin İslam düşmanlarının elinde olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesi milletimize kurşun sıkanlar, haşa mehdi olarak gördükleri Amerika'daki şarlatana, ruhlarını satmış bir kısım üniformalı teröristlerdir." dedi.

"Gereken adımları attık, atıyoruz ve atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney Afrika'da da bu yapının fitne yuvalarının kapatılması için gereken adımları attık, atıyoruz ve atacağız. FETÖ'nün, Güney Afrika'da özellikle eğitim kurumları üzerinden Müslümanları kendi yanına çekmeye çalıştığının farkındayız." dedi.