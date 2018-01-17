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FETÖ'cü yüzbaşının itiraflarıyla iki kişi tutuklandı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı FETÖ üyesi yüzbaşı Burak Akın'ın beyanı üzerine gözaltına alınan 2 yüzbaşı tutuklandı.

FETÖ'cü yüzbaşının itiraflarıyla iki kişi tutuklandı
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu itiraf eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın beyanı üzerine gözaltına alınan yüzbaşılar Engin Yaman ve Nurettin Kaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

Şüpheliler burada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelileri "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 2 şüpheli tutuklandı.

fetö

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