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FETÖ'den tutuklananların sayısı 48 bini geçti

İçişleri Bakanı Soylu şu ana kadar 48 bin 305 kişinin tutuklandığını, tutuklu sayısının iki katı kadar da kişinin gözaltına alındığını söyledi.

FETÖ'den tutuklananların sayısı 48 bini geçti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'nda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu, şu ana kadar 48 bin 305 kişinin tutuklandığını, tutuklu sayısının iki katı kadar da kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Soylu, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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