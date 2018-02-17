FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyonda 2 kişi serbest

17 Şubat 2018

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya, 27 Ocak 2014'te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce 3 milyon 600 bin, 17 Haziran 2014'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nca 3 milyon 800 bin lira yatırıldığı belirlendi.

Bu kapsamda, birlik ve grup hesapları üzerinden Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin liranın 2 seferde aktarılmasıyla ilgili, aralarında birliğin eski yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 14 Şubat’ta 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, başkan yardımcıları S.Ç. ve K.T. ile birlik çalışanları İ.S.Ş, A.A'nın emniyetteki işlemleri sürerken, şüphelilerden Y.D’nin savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest kaldığı, M.M.A’nın ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Bu arada, birliğin eski başkan yardımcısı H.K'nın yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA