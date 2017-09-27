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FETÖ'nün 'yurt dışı yapılanması'na operasyon

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında yer alan 36 kuruluşun yönetici ve temsilcileriyle, bu kuruluşlara Türkiye'den para transfer ettiği iddia edilen 143 şüpheli hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.

FETÖ'nün 'yurt dışı yapılanması'na operasyon
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında yer alan 36 kuruluşun yönetici ve temsilcileriyle, bu kuruluşlara Türkiye'den para transfer ettiği iddia edilen 143 şüpheli hakkında gözaltı işlemi başlatıldığı, bu kişilerden 15'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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