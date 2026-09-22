Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, Erdoğan'ın konuşmasını yayınladı
ilistin'in BM Daimi Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de gerçekleştirdiği konuşmasını, Cumhurbaşkanının "Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var" ifadeleriyle paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kuruluna hitap etti. Konuşmasında İsrail’in Gazze saldırılarına değinen Erdoğan, Filistin Devleti’ni tanımayan ülkelere kararlarını gözden geçirmeleri çağrısında bulundu. Konuşmasında Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çeken Erdoğan, konuşması sırasında sık sık alkışlandı. Filistin'in BM Daimi Temsilciliği de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını, Cumhurbaşkanının "Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var" ifadeleriyle paylaştı.