Filistinliler, ateşkesin ikinci gününde çarşılara akın etti

İsrail ordusu 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sonrasında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halkı güneye göç etmeye zorlamıştı. Bölgeye sınırlı yardım girişi nedeniyle temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılan Filistinliler, barınma merkezleri ve hastanelerde zor koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara verilen insani arayı fırsat bilen Filistinli çiftçiler, tarlalarından topladıkları sebzeleri çarşılara getirirken, dükkanları hasar görmeyen satıcılar kepenkleri açarak satış yapmaya başladı.

Tel Aviv'in 50 günden fazladır süregelen aralıksız saldırılarının meydana getirdiği insani felaketten etkilenen Filistinliler, ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilmek için Gazze'deki çarşıya akın etti.

Filistinli ekonomi uzmanı Muhammed Ebu Ciyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insani arayı fırsat bilen halkın gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

İsrail'in insani aranın ardından saldırılara devam edeceği yönündeki açıklamalarının halkı açlık korkusuyla karşı karşıya bıraktığını belirten Ebu Ciyab, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinden yoğun göç alan bölgedeki dükkanların stokları tükendi. İnsani ara ve İsrail'in devam eden tehditleri insanları daha fazla gıda temin etmeye sevk ediyor." diye konuştu.