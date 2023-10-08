Firarilere operasyonu: 2 bin 554 kişi yakalandı
Tüm kentlerde polisin düzenlediği operasyonlarda, firari durumdaki yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında 81 ilde operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.
Operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari şahsın yakalandığını, bunlardan 12'sinin 10 yıldan uzun zamandır, 91'inin ise 5 ila 10 yıl arası süredir arandığını bildiren Yerlikaya, operasyonları düzenleyen polis ve jandarma ekiplerini tebrik etti.
Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.