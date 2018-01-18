Fırtına İzmir'i vurdu

18 Ocak 2018

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Denizin taşması sonucu 1. Kordon, Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Bulvarı'nda su taşkınları oluştu. Birçok mağazayı su basarken işyeri sahipleri suyun içeriye girmemesi için bariyerle önlem aldı. Kimi işyeri sahipleri ise ellerindeki fırçalarla işletmelerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Araçların ve vatandaşların ulaşımda güçlük çekmesine neden olan fırtına nedeniyle ikisi araç üstüne olmak üzere 11 ağaç devrildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçların üzerinden kaldırılan ağaçlar hasara neden oldu.

Fırtına, deniz ulaşımının da aksamasına neden oldu. Kentteki yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.

Dalgaların boyu 4 metreye ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, fırtına nedeniyle dalgaların 4 metreye kadar çıktığını, sahil kesiminde daha yoğun hissedilen şiddetli lodos nedeniyle Narlıdere, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Balçova, Buca, Alsancak, Karşıyaka, Bornova, Gaziemir, Bayraklı ve Karataş'ta 11 ağacın devrildiği, yükselen denizin bazı bölgeleri su altında bıraktığı ifade edildi.

Kaynak: AA