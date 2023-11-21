Fırtına 'sırası' bu kez Ege ve Akdeniz'de
Ege'nin güneyinde ve Akdeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.
Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına yarın gece saatlerinde etkisini kaybedecek.
Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında ise yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, perşembe günü etkisini yitirecek.