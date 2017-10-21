Firuz Kanatlı son yolculuğuna uğurlandı
Eti Şirketler Grubu Onursal Başkanı Kanatlı'nın cenazesi, Eskişehir'de defnedildi.
Eskişehir'de, 18 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eti Şirketler Grubu Onursal Başkanı Firuz Kanatlı, son yolculuğuna uğurlandı.
Gümülcine Camisi'nde düzenlenen törene, Kanatlı'nın oğlu Firuzhan Kanatlı, kızları Aydan Kanatlı ile Gülden Kanatlı Derbil ve yakınlarıyla AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ile diğer ilgililer katıldı.
Kanatlı'nın cenazesi, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından Asri Mezarlık'a toprağa verildi.
Kaynak: AA