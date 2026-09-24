Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha

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Yatırım fonlarına yönelik yürütülen soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı, Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı’nın tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 26’ya yükseldi.

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifadeleri alınan Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, üç şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklu sayısı 26 oldu

Son tutuklama kararlarıyla birlikte soruşturma kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 26’ya çıktı.

Soruşturmanın nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor. Çeşitli yatırım ve finans kuruluşlarına yönelik incelemeler de devam ediyor.

131 fona 455 bin kişi yatırım yaptı

Soruşturma kapsamında daha önce ortaya çıkan bilgilere göre, kapatılan 131 yatırım fonuna yaklaşık 455 bin kişinin yatırım yaptığı belirlendi.

Fonlarda bulunan hisselerin nakde çevrilmesinin ardından yatırımcılara ödeme yapılması planlanıyor. Ancak tasfiye ve ödeme işlemlerinin kapsamı nedeniyle sürecin zaman alabileceği değerlendiriliyor.

Daha önce de çok sayıda isim tutuklandı

Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera yöneticileri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu isimler tutuklanmıştı.

Son olarak Özkan, Uygun ve Kırmızı hakkında verilen tutuklama kararlarıyla soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 26’ya ulaştı.