Fonların tasfiyesinde ara ödeme hazırlıkları görüşüldü
Fonların tasfiye sürecinde ara ödemeler ve kazanç iadeleri için hazırlıklar sürüyor. İletişim Başkanlığı, Meclise sunulacak kanun teklifi kapsamında 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerin teknik çalışmalarının gözden geçirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, fahiş kazançların iadesi ve bu süreçte kurumların birlikte atacağı adımlar da ele alındı.
Fonların olağanüstü tasfiyesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) takdirine sunulacak kanun teklifi kapsamında, 1 milyon TL'ye kadar yapılacak ara ödemelerin teknik hazırlıkları ele alındı. Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ayrıca fahiş kazançların iadesine yönelik süreç değerlendirildi.
İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı.
Ara ödemeler için teknik çalışmalar gözden geçirildi
Toplantıda, olağan tasfiye sürecindeki fonların mevcut durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Olağanüstü tasfiye kapsamına alınacak fonlara yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu.
Bu çerçevede, Meclisin takdirine sunulacak kanun teklifinde öngörülen 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelere ilişkin teknik hazırlıklar gözden geçirildi.
Fahiş kazançların iadesinde koordinasyon sağlanacak
Kurulun bir diğer gündem maddesi, fahiş kazançların iadesi oldu. Bu amaçla açılan hesaplara yapılacak iadeler sırasında kurumlar arasındaki koordinasyon için gereken adımlar ele alındı.
Açıklamada, Fon Koordinasyon Kurulu'nun belirlenen temel ilkeler doğrultusunda ilgili kurumlarla koordineli ve hızlı hareket edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
Kurum temsilcilerinden oluşan teknik ekiplerin ayrıntılı çalışmalar yürüttüğü, bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların da kendi görev alanlarında aldıkları kararları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.
Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır. Toplantıda olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılmış, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu kapsamda, olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde, 1 milyon TL’ye kadar yapılacak ara ödemeler ile ilgili teknik hazırlıklar gözden geçirilmiştir. Ayrıca, fahiş kazançların iadesi için, açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eş güdüm için gereken hususlar ele alınmıştır. Fon Koordinasyon Kurulu, belirlenen temel ilkeler çerçevesinde ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde ve hızlı bir şekilde aksiyon alması yönünde çalışmalarını sürdürecektir. Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler detaylı çalışmalar yapmaktadır. Her bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurum, kendi alanında çalışmalarını yaparak aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 9, 2026