Fonların tasfiyesinde ara ödeme hazırlıkları görüşüldü

Fonların olağanüstü tasfiyesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) takdirine sunulacak kanun teklifi kapsamında, 1 milyon TL'ye kadar yapılacak ara ödemelerin teknik hazırlıkları ele alındı. Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ayrıca fahiş kazançların iadesine yönelik süreç değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı.

Ara ödemeler için teknik çalışmalar gözden geçirildi

Toplantıda, olağan tasfiye sürecindeki fonların mevcut durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Olağanüstü tasfiye kapsamına alınacak fonlara yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu.

Bu çerçevede, Meclisin takdirine sunulacak kanun teklifinde öngörülen 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelere ilişkin teknik hazırlıklar gözden geçirildi.

Fahiş kazançların iadesinde koordinasyon sağlanacak

Kurulun bir diğer gündem maddesi, fahiş kazançların iadesi oldu. Bu amaçla açılan hesaplara yapılacak iadeler sırasında kurumlar arasındaki koordinasyon için gereken adımlar ele alındı.

Açıklamada, Fon Koordinasyon Kurulu'nun belirlenen temel ilkeler doğrultusunda ilgili kurumlarla koordineli ve hızlı hareket edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kurum temsilcilerinden oluşan teknik ekiplerin ayrıntılı çalışmalar yürüttüğü, bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların da kendi görev alanlarında aldıkları kararları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.