Fotoğrafçı ve mimar Murat Germen gözaltına alındı

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, dün akşam saatlerinde eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye girerken havaalanında gözaltına alındı.

Germen'in “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Germen'in avukatı dosyada gizlilik kararı olduğunu kaydetti.

Murat Germen kimdir?

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen 1965 yılında dünyaya geldi. Germen orta okul ve lise eğitimini Saint Joseph’de aldı. Ardından, İTÜ Kent ve Bölge Planlamacılığı’nı bitirdi.

Fulbright bursu alarak gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı.

Yapı Kredi Yayınları’nın “Bir Kent, Yüzbir Yapı”, “Adana”, “Konya” kent kitaplarının fotoğraflarını da çekti. 1996’da Ara Güler, Orhan Cem Çetin ve Manuel Çıtak gibi ünlü fotoğrafçılarla ilk karma fotoğraf sergisine katıldı.

Murat Germen'in fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı-çevrimiçi yayını bulunuyor.

Germen aynı zamanda Türkiye, Amerika, İtalya, Almanya, İngiltere, Meksika, Portekiz, Özbekistan, Yunanistan ve pek çok ülkede seksenin üzerinde kişisel-karma sergiye katkı sundu.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri veren Murat Germen, İstanbul ve Londra'da çalışmalarına devam ediyor.

Germen aynı zamanda Türkiye’nin en önemli şairlerinden Nâzım Hikmet Ran'ın yiğeni.