Furkan Vakfı soruşturmasında 5 şirkete kayyum

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Furkan Vakfı'na yönelik Adana merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Vakıfla bağlantı 5 şirkete kayyum atandı.

- İsmail Karadeniz’in yetkilisi ve ortağı olduğu Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Mahfuz Çamlı’nın yetkilisi ve ortağı olduğu Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

- Mustafa Fidan’ın yetkilisi ve ortağı olduğu GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

- Ali Küreri’nin yetkilisi ve ortağı olduğu Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Levent Börek'e kayyum atandı mı?

Medyada kayyum atandığı iddia edilen Levent Börek'in bağlı olduğu şirket Adana Yüreğir merkezli LB Börekçilik Gıda Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.

Levent Börek'in sosyal medya hesaplarından şirketinin sahibinin Mustafa Levent Tamtürk olduğu anlaşılıyor.

Fakat kayyum atanan şirket farklı bir şirket ve adı MLT Börekçilik Gıda Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. Bu şirketin sahibi ise Mehmet Serkan Tamtürk.

Levent Börek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, soruşturmayla ilgilerinin bulunmadığını duyurdu.