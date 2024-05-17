Galatasaray camiası, UEFA Kupası zaferinin yıl dönümünde bir araya geldi

İnşaatı devam eden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, kulübün eski başkanlarından Burak Elmas, Faruk Süren, Adnan Polat ve Alp Yalman ile UEFA Kupası'nı kazanan takımın oyuncuları katıldı.

Dursun Özbek, UEFA Kupası şampiyonluğunun Türk futbol tarihindeki en büyük zafer olduğunu belirterek, "Bundan sonraki yönetimlere düşen şey, bunun tekrarlanması. Umarım ilerleyen dönemlerde yönetimler, kulübümüze daha büyük zaferler yaşatır. Okan hocayla iki senedir çalışıyoruz. Kendisi takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. Umarım yeni yönetimle yeni başarılar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 24 yıl önce tarih yazdığını vurgulayan Özbek, "Bu başarı hepimizin daha dün gibi aklında. UEFA Kupası yolunun ne kadar zor olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Tek bir mağlubiyet almadan kupayı kazanmak çok önemliydi. Başta Fatih hocamız ile ekibine, oyunculara ve yöneticilere bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hedefimiz Avrupa'da kupa kazanmak. Galatasaray, yeni başarılara hazırdır." şeklinde görüş belirtti.

"2024-2025 sezonunu Metin Oktay Tesisleri'nde açacağız"

Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıkların son aşamada olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Az işimiz kaldı. Sahalarımızın bir tanesinde çimler çıkmaya başlayacak. Burada yaptığımız sahalar, bugüne kadar ki en gelişmiş sistemdir. Binamızın cephesi, 20-25 gün sonra kapanacak. Florya'daki tesisler yaklaşık 40-45 sene önce yapıldı. Yapanlara teşekkür ediyorum. Futbolun geldiği şartlarda, böyle bir tesise ihtiyacımız vardı. 2024-2025 sezonunu bu tesislerde açacağız. Bu tesislerimizin ilk fazı bitti. Kulübümüze hizmet edecek altyapı ve A Takımı tesislerini barındırıyor burası. Tesisler, stadımıza da çok yakın. Burası büyümeye de müsait. Sadece futbola değil, diğer spor dallarına da hizmet edebilir bu proje. Kemerburgaz Tesisleri, ülkemizin yeni yıldızlarının yetiştiği bir yer olacak. Bu tesisler, Galatasaraylılar tarafından yapılmış ve herkesin emeği var. Erden Timur'un da bu tesislerde emeği büyük."

Okan Buruk ise 17 Mayıs'ın kendisi için çok özel olduğunu belirterek, "İnşallah pazar günü bir şampiyonluk daha yaşayacağız. Bunun sevinici de tekrar hep beraber yaşayacağız. Beni buraya layık gören herkese teşekkür ediyorum. Umarım uzun yıllar burada olurum." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk netleşmeden federasyona başvuracak değiliz

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile yapacakları derbiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal medyada bir haber dönüyor. Bizim bu maça kupa istediğimiz konuşuluyor. Şampiyonluk netleşmeden federasyona başvuru yapacak değiliz. Arda Kardeşler'in bu maça atanması da şaşkınlıkla karşıladığım bir konu. Hatalı kararların şampiyonluğa tesir edeceği maça hakemin manuel atanmasına şaşırıyoruz. Kadıköy'deki maçta Icardi'ye yapılan müdahaleye bir şey yapmaması ve 6-1 yendiğimiz Sivasspor maçındaki yanlış kararları var. İyi niyetimi zorlayarak hata demeye çalışıyorum ama iyi niyetimin de bir sınırı var. Burada olabilecek hatalı kararların sorumluluğu, hakemi atayanlarda. Ligin kaderinin belirleneceği bir maça, Galatasaray aleyhine kararlar veren, Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarında Fenerbahçe lehine kararlar veren hakemin atanmasını manidar buluyoruz. Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Hak geçerli olduğu zaman Galatasaray, RAMS Park'ta şampiyon olacaktır."

Faruk Süren: "Okan hoca direksiyonu eline aldı"

Faruk Süren, 17 Mayıs 2000'de kazanılan büyük başarıya değinerek, "Bugün çok güzel bir tesis gördük. Bu bir mesajdı. Yaptığımızın belki de bir yukarısını yapmamız lazım. Okan hoca direksiyonu eline aldı. O hedefe götürecek bizi. Rakibimizi mağlup edip sezonu kupayı bitirelim." diye konuştu.

Adnan Polat da 17 Mayıs'ın kendisi için de çok anlamlı olduğunu anlatarak, "Üç sene önce 17 Mayıs'ta bir torunum oldu. Saat 19.05'de doğdu. Babası da ismini 'Aslan' koydu... Şimdi ise bu tesisleri gördüğüm için çok mutluyum. Ali Sami Yen yıkılırken ağlamıştım. Florya da yıkılacak ve onun üzüntüsü var bende. Umarım nice şampiyonlukları burada kutlarız." ifadelerini kullandı.

Burak Elmas da UEFA Kupası zaferiyle ilgili "Dışardan kupayı kazandığımızda güzel geliyor ama arkasında çok büyük bir emek var. Kupayı kazanan takıma teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray, umarım bir kez daha Avrupa zaferi yaşayacak. Bu kulübe başkan olduğum için çok şanslıyım. Ufak bir katkım olduysa çok mutluyum. Kulüp, bu projeyle mali bağımsızlığına kavuştuğu gibi tesislerindeki eksiklerini de gideriyor. Bu yüzden Dursun Özbek ve ekibine destek olmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.