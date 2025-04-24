Gazeteci Özlem Gürses'in yargılandığı davada mahkeme kararını verdi
Gazeteci Özlem Gürses, programındaki ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Gürses’in 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Gazeteci Özlem Gürses hakkında programında sarf ettiği sözler nedeniyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.
Mahkeme, Gazeteci Gürses’in 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Gürses'in yurt dışı çıkış yasağı ise kaldırıldı.
Ne olmuştu?
Gürses'in YouTube'da "TV OZ" kanalındaki yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleri nedeniyle hakkında iddianame düzenlenmişti.
Gürses, "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçu iddiasıyla hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
Özlem Gürses'in ev hapsi kararı şubat ayı başında ise kaldırılmıştı.