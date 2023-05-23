Gazeteci Sanlı Ergin yaşamını yitirdi

Gazeteci Sanlı Ergin hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Ergin, başta Hürriyet olmak üzere çok sayıda yayında görsel yönetmenlik yaptı. Sanlı Ergin, Hürriyet ve Milliyet'in genel yayın yönetmenliklerini de yapan Hürriyet yazarı Sedat Ergin'in de kardeşiydi.

Yaklaşık bir ay önce lösemi tanısı konan Ergin'e süratle kuvvetli bir tedavi başlatıldı. Ancak tedavi sürecinde bağışıklık sistemi zorlanan Sanlı Ergin kurtarılamadı.

TGC mesaj yayımladı

TGC Yönetim Kurulu Sanlı Ergin’in ölümünün ardından bir mesaj yayınladı.

Mesajda "Değerli meslektaşımız Sanlı Ergin’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar mesleğimize ve Cemiyetimize başarıyla hizmet eden Sanlı Ergin’in ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Cenaze, 24 Mayıs Çarşamba günü

Sanlı Ergin’in cenazesi 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü öğle namazının ardından Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camisi’nden alınarak Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.