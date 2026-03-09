Gaziantep'te düşen füzeye ilişkin Ankara'dan ilk açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türkiye yönüne ilerlediği belirlenen bir balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada füzenin Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından müdahale edilerek imha edildiğini duyurdu.

"Güvenlik tedbirleri hızla devreye alındı"

Duran, olayın ilk anından itibaren tüm kurumların süreci yakından takip ettiğini ve gerekli güvenlik tedbirlerinin hızla devreye alındığını belirtti. Başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm birimlerin koordinasyon içinde hareket ettiğini kaydeden Duran, Türkiye'nin hava sahası ve sınır güvenliğinin korunmasına yönelik kapasite ve kararlılığın en üst düzeyde olduğunu vurguladı.

Bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğine dikkat çeken Duran, İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atabilecek ve sivilleri tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınmaları yönünde çağrıda bulundu.

Duran ayrıca, vatandaşlardan ve medya kuruluşlarından teyit edilmemiş, kamuoyunda paniğe yol açabilecek ve dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını, yalnızca resmi makamların açıklamalarının esas alınmasını istedi.