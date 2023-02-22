Gaziantep’te enerji arzı normale döndü

Zorlu Enerji’den yapılan açıklamada, 10 Şubat’ta şehrin basınç düşürme istasyonuna doğal gaz ulaştırıldığı, kaçak tarama kontrolleri ve doğal gaz verme çalışmalarının tamamlanarak 19 Şubat pazar günü itibarıyla faaliyetlerin normale döndüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım Şirketi’nin olarak diğer dağıtım şirketleri ile sayaç okuma firmamız ve iç tesisat firmalarından alınan destekle oluşturduğumuz 300 kişilik ekip ve 170 araç ile il genelinde yaklaşık 4 bin km’lik boru hattında gerçekleştirilen testler ve alınan güvenlik tedbirlerini takiben tüm şebekeye ve binalara doğal gaz arzı sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Gaz verme kontrolleri sırasında konutlarında bulunamayan vatandaşların, kapılarına bırakılan not ve SMS mesajı ile Zorlu Enerji internet sitesi üzerinden konutlarına gaz alma işlemini başlatmak üzere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirildikleri belirtilen açıklamada, çalışmalarda yer alan kamu ve özel sektör kurumları ile ekiplere de teşekkür edildi.