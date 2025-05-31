Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe kimdir? Neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve terör bağlantılı soruşturmada 5. dalga operasyonu gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin aralarında olduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Hakan Bahçetepe kimdir?

1988 yılında Gaziosmanpaşa’da dünyaya gelen Hakan Bahçetepe, aslen Erzincanlı bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Gaziosmanpaşa’da tamamladıktan sonra, İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünden lisans derecesiyle mezun olmuş, ardından aynı üniversitede İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

Lise ve üniversite yıllarında en büyük tutkusu olan futbolla yakından ilgilenen Bahçetepe, öğrenim gördüğü okulların futbol takımlarında yer alarak sporu hayatının önemli bir parçası haline getirdi.

İş hayatına Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bulunan Emirağa Çarşısı’ndaki babasının esnaf dükkanında adım atan Bahçetepe, 2015 yılından bu yana kablo sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette üst düzey yönetici olarak görev yapıyor.

Gaziosmanpaşa’da ikamet eden ve evli olan Hakan Bahçetepe, siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda başlamış; ardından 2017-2019 yılları arasında İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, 2019-2023 yılları arasında ise Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahçetepe, görevine halen devam ediyor.