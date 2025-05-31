Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kimdir? Neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart’ta başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasında 5. dalga operasyonu gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltılar 4 farklı soruşturma ve 7 ayrı suç iddiası kapsamında gerçekleşti.

Hasan Akgün kimdir?

1955 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Dr. Hasan Akgün, eğitim hayatını İstanbul’da tamamladıktan sonra 1975 yılında belediyecilik kariyerine Sefaköy Belediyesi'nde adım attı.

Kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Şube Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

1984 yılında, Küçükçekmece Belediye Şube Müdür Yardımcılığı görevini sürdürürken, 3330 sayılı kanunla Türkiye’de ilk kez uygulamaya konulan Büyükşehir Belediyesi sisteminde aktif rol aldı. Bu kapsamda, İstanbul’un yaklaşık üçte birini kapsayan Bakırköy Belediyesi'nin kuruluş sürecinde ve tüm birimlerinin teşkilatlanmasında görev üstlendi.

1986’da Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcılığı’na atandı.

Dr. Akgün, 1992’de yüksek lisans, 1996’da ise "Şehircilik ve Kıyı Bölgeleri Yönetimi" konulu doktorasını tamamladı. Türkiye’nin ilk TV kulesi ve Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi gibi projelere imza attı.

1994 yılında Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Akgün, 1999, 2004, 2009, 2014 ve 2019 seçimlerinde de görevine devam etti.