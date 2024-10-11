Gebze’de katliam! Kedi ve köpek ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

Kocaeli’de bulunan ve Gebze Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin arka kısmındaki çöp alanında, torbalar içine konmuş 30 köpek, 14 kedi ve bir karga ölü olarak bulundu.

Vahşeti ilk olarak fark eden bir hayvansever olayı hemen yetkililere bildirdi. İğneyle zehirlenerek öldürüldüğü düşünülen hayvanlarla ilgili Valilik harekete geçti ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay yerine gelen ve buradaki hayvanseverlerle birlikte tepkisini ortaya koyan CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, “Bunun Gebze'ye yakışmadığını, bir vahşet olduğunu düşünenlerdenim. Yetkililerin en acil şekilde çıkıp açıklama yapması lazım” dedi.