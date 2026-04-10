Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısında düşüş sürüyor: 2021 zirvesinden bu yana yüzde 38,5 gerileme

Türkiye'de 2021 yılında 3 milyon 737 bin 369 olan geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, yüzde 38,5 azalarak 2 milyon 296 bin 568'e geriledi.

2011 yılında başlayan göç hareketliliğinde, geçici koruma kapsamındaki kişilerin sayısı 2021 yılında 3 milyon 737 bin 369'a ulaşarak en yüksek seviyesini gördü.

Veriler incelendiğinde, 2021 yılından 2 Nisan 2026'ya kadar geçen süreçte geçici koruma altındaki Suriyeli sayısında 1 milyon 440 bin 801 azalma olduğu tespit edildi.

Söz konusu sayı 2022'de 3 milyon 535 bin 898'e, 2023'te 3 milyon 214 bin 780'e, 2024'te ise 2 milyon 901 bin 478'e geriledi. 2025 yılı sonunda 2 milyon 347 bin 756 olarak kayıtlara geçen nüfus, 2 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 2 milyon 296 bin 568 oldu.

Böylece söz konusu sayıda, 2021 yılından 2 Nisan 2026'ya kıyasla yüzde 38,55'lik bir azalma kaydedildi.

Nüfusun büyük çoğunluğu yetişkinlerden oluşuyor

Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki nüfusun 1 milyon 183 bin 799'unu erkekler, 1 milyon 112 bin 769'unu ise kadınlar oluşturdu. Yaş gruplarına bakıldığında, en büyük dilimin 1 milyon 169 bin 694 kişiyle 18-64 yaş aralığındaki yetişkinlerden oluştuğu belirlendi.

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin illere göre dağılımına bakıldığında, en yoğun yaşanılan kentlerin başında 405 bin 16 ile İstanbul geldi. İstanbul'u sırasıyla Gaziantep ve Şanlıurfa izledi.

Kayıtlı kişi sayısının en az olduğu il ise 8 kişiyle Hakkari oldu. Hakkari'nin ardından sayının en düşük olduğu diğer iller Tunceli ve Bayburt olarak kayıtlara geçti.