Geleceğin mühendislerine robotik kodlama eğitimi

03 Şubat 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO, Mutfak Akademi ve MEGİP gibi mesleki eğitim projeleriyle Türkiye’ye model olmaya devam ederken, BUTGEM bünyesinde gerçekleştirdiği eğitimlerle de farkındalık oluşturuyor. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacına cevap vermek adına şimdiye kadar 24 bin kişinin istihdam edilmesini sağlayan BUTGEM, ülkenin geleceği olan çocuklar için de yeni eğitim programı gerçekleştirdi. Merkez, çocukların sömestr tatilini de verimli bir şekilde değerlendirmesi amacıyla ‘BUTGEM Robotik Kodlama Atölyesi’ni tasarladı.

Eğitim, çocukların zihinsel becerilerinin gelişimine katkının yanı sıra günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümleri için önemli bir deneyim oldu. Proje ayrıca öğrencilerin mühendislik mesleğine yönelmeleri için farkındalık oluşturdu. BUTGEM Robotik Kodlama Atölyesi’nde eğitimler 5 gün sürerken, öğrencilere 25 saat boyunca robotik ve kodlamaya giriş eğitimi verildi. Programda algoritma tasarımı, uçak oyunu ile 2D oyun hazırlama, animasyon, çizgi izleyen robot yapımı gibi robotik kodlama odaklı farklı konular ele alındı.

‘BUTGEM Kids Kodlama Akademisi’ni başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını da aldı.