Gençlerin oyu seçimi belirleyecek: Hangi lideri tercih ediyorlar?

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki DW Türkçe'den Aynur Tekin'e yorumladı. Can Selçuki, yaptıkları araştırmalara göre ilk kez oy kullanacak 5 milyon seçmenin en çok Kılıçdaroğlu'nu, ikinci olarak Erdoğan'ı ve ardından İnce'yi desteklediğini söylüyor.

Şirketin 3-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, seçim ikinci tura kalıyor. Selçuki, "6 Nisan'da milletvekili listeleri teslim edildi. Henüz bunun etkisini ölçme şansımız olmadı" diyor.

Memleket Partisi'nin adayı İnce, en çok ilk kez oy kullanan seçmenin oyunu alıyor. Ancak, İnce'nin oylarının seçim yaklaştıkça düşme eğilimine girdiği belirtiliyor. Selçuki, düşme eğilimin devam edeceğini öngörüyor. Türkiye Raporu'nun araştırmasına göre İnce'nin oy desteği, Mart ayının ikinci haftasında en yüksek seviyesini görmüştü.

“Siyasete ve kurumlara güveninin kalmadı”

Selçuki'ye göre bunun en önemli nedenlerinden biri, Türkiye'de genç seçmenin siyasete ve kurumlara güveninin kalmaması. Selçuki, "Böyle olduğu için de popülist akımlara meyilli olma durumları ortaya çıkıyor. Çünkü popülist partiler genelde genç seçmenlerden oy alır. Politikalarla öne çıkmayan, daha çok söylemle, kampanyayla öne çıkan popülist akımlar ilk defa oy kullanacak seçmeni daha rahat cezbeder" diyor.

Genç seçmen nezdinde siyasete güveninin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Selçuki, sözlerini "Şu anda sayıları 5 milyon olan bu seçmen grubu, yakında tüm seçmen grubunun çok büyük bir kısmını oluşturacak" şeklinde sürdürüyor.

Peki ilk kez oy kullanacak 5 milyon seçmenin oyları cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu değiştirebilir mi?

Selçuki'ye göre bu sorunun yanıtı hayır. Selçuki, "Bana soracak olursanız seçimin sonucunu değiştirecek nitelikte değil; ama cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakabilecek nitelikte" tespitini yapıyor.