Geniş çaplı FETÖ operasyonu başlatıldı: 192 gözaltı

27 Haziran 2018

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "FETÖ" soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot olmak üzere 99 kişi için gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın açıklamasında örgütle irtibatları tespit edilen ve haklarında daha önce idari işlem yapılan bir tuğgeneral, iki binbaşı, 31 yüzbaşı, 65 üsteğmen olmak üzere 99 şüpheli için gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada şüphelilerin "FETÖ'nün mahrem imamları" ile "kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle" haberleştikleri de belirtildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara ve 20 ilde devam ettiği de bildirildi.

Ayrıca Kocaeli merkezli 16 ilde de 43'ü muvazzaf 71 askeri personelin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Öte yandan Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA