“Gıda terörüne son vermeyi hedefliyoruz”

20 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, BESAŞ ile Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Geçmişten Geleceğe Süt Ürünleri Paneli’, BESAŞ ile Ar-Ge çalışması lansmanı ve pilot tesisi açılış töreni, sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Önce, süt ürünleri ile ilgili bir Ar-Ge merkezi olarak faaliyet gösterecek pilot tesisin açılışı, ardından panel gerçekleştirildi. Başkan Aktaş, panel öncesinde, BESAŞ’ın standını gezdi, diyabetik ekmek ve diğer ürünleri inceledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, hem Tarım A.Ş.’yi hem de BESAŞ’ı, şehre dokunan, kente fayda üreten şirketler haline getirmeyi istiyoruz” dedi. BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş ise konuşmasında, BESAŞ’ın her zaman güvenli ve insan sağlığına uygun ürün arayışında olduğunu söyleyerek, çalışmanın geleceğe değer katacağını dile getirdi. BESAŞ ile Gıda Araştırma Merkezi’nin ortaklaşa yürüteceği benzer proje ve çalışmalar ile aynı zamanda sektörün problemlerine de yeni çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.