Gıdadaki artışa dikkat!

04 Şubat 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Başkanı Türkay, aralık ayında eksi 0.40 olan aylık enflasyonun, ocak ayında yüzde 1.06 artışla yıllık yüzde 20.35’e çıktığını belirterek, “Burada artışın en önemli unsuru gıda fiyatları oldu. Gıdadaki artış aylık yüzde 6.43, yıllık yüzde 30.97. Bu rakamlar sürdürülemez. Yıllardır tarıma destek verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu da sözlerimizin doğruluğunu kanıtlıyor” dedi. Türkay, Antalya’da yaşanan hortum felaketinin gıda fiyatlarını daha da yukarı çekmesinden endişe ettiklerini belirtirken, “Umarım yaklaşan bahar aylarıyla birlikte gıda fiyatları biraz olsun aşağı gelir. Gıda işi yapanların desteklenmesi, ülkede yaşayan herkesin çıkarınadır. Enflasyon rakamları da bunu göstermektedir Gıda fiyatlarını düşürmenin yolu olarak ithalat görülmemeli, tarım destekleri daha da artırılmalıdır” diye konuştu.