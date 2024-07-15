Giresun'daki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş fay hattını işaret ederek sahil illerini uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, dün Giresun açıklarında deprem olduğunu açıkladı. AFAD depremin büyüklüğünü 3.6, Kandilli ise 3.9 olarak duyurdu. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Giresun'daki depremin ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

"Giresun depremi Doğu Karadeniz sahil illerini tehdit ediyor" diyen Bektaş, "Karadeniz Levhası kuzeyde Kafkas, güneyde Kuzey Anadolu levha sınırı faylarıyla sınırlandırılmıştır. Karadeniz Fayı ise Karadeniz Levhası içerisinde yer alır" ifadelerini kullandı.

Bektaş paylaşımının devamında "Karadeniz Fayı segmentlerinin hızları ve son yıkıcı depremleri hakkında bilgimiz yok" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Levha sınırı fayları 100-1000 yıl tekrarlanma süresine sahipken levha içi faylar 1000-10000 yıl tekrarlanma süresine sahiptir. Ancak Karadeniz Fayı segmentlerinin hızları ve son yıkıcı depremleri hakkında bilgimiz yoktur. Sahil, zemin deprem büyütme özelliği ve heyelan tehlikesine sahiptir."