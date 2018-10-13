Girişimci Evleri'nden 330 milyon TL ciro

13 Ekim 2018

Sercan AKINCI

Ticaret Bakanlığı’nın himayelerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğinde düzenlenen Türkiye’nin Girişimcileri Ödül Töreni önceki akşam düzenlendi. Törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımının ardından salonda 9 Ekim’de hayatını kaybeden Che Guevara anısına Natalie Cardone’nin Hasta siempre şarkısı çalındı.

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplumların gerçekleştireceği atılımların ilk adımlarını girişimcilerin attığını kaydederek, bir mühendis ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmış birisi olarak girişimciliğe ve kadın girişimciliğine önem verdiğini vurguladı. Pekcan, girişimci zihinlerin bir ülkenin zenginliği olduğunu belirterek, “Bu girişimci zihinleri harekete geçirecek tüm çalışmaları desteklemeli ve yüreklendirmeli ve bu girişimci zihinleri yüreklendirecek ekosistemleri yaratmak için gereken her türlü çabayı hep beraber göstermeliyiz” diye konuştu.

Bu nedenle TİM ile TEB iş birliğinde hayata geçen ve 10 ilde faaliyette bulunan Girişim Evlerini Bakanlık olarak çok önemsediklerini vurgulayan Pekcan, bu evlere verdikleri desteklerden bahsetti.

Girişimcilerin odaklanması gereken üç noktanın; ihracat odaklı düşünebilme kültürü, markalaşma ve tasarım olduğunu söyleyen Pekcan, bu nedenle girişimcilerin 3 noktayı sağlayabilmesi için destekler sunduklarını dile getirdi. Bu kapsamda sundukları desteklere ilişkin örnekler veren Pekcan, Turquality ve Marka programları ile küresel markalar oluşturmaya çalıştıklarını, şu ana kadar 160 firmayı desteklediklerini söyledi.

Gülle: Türkiye'nin geleceğine ışık tuttu

Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle ise 2018 Küresel Girişimcilik Endeksi’ne göre Türkiye’nin 137 ülke arasında 37’nci sırada yer aldığını, “start-up yetenekleri” ve “yenilikçilikte” ise çok daha üst sıralarda olduğunu söyledi. TEB ile 2015’te yola çıkarak Türkiye'nin geleceğine ışık tutan girişimcilere katkı sağlayacak TİM-TEB Girişim Evleri’ni açmaya başladıklarını belirten Gülle, bugüne kadar 650’den fazla girişimci yetiştirdiklerini bildirdi. Gülle, TİM-TEB Girişim Evleri bünyesinde yer alan girişimcilerin geçen yıl 330 milyon TL ciroya ulaştığını, ihracatlarının ise her geçen gün katlanarak arttığını kaydederek, girişimcilerin birçok teknolojik gelişmeyi başarıyla tamamladığını vurguladı.

Bir girişimcinin, yapay zeka teknolojisi ile geliştirdiği akıllı enerji yönetim sistemi ile karbon emisyonlarını 500 bin ton azalttığını, bir başka girişimcinin, demir yolu, rüzgar tribünü, denizcilik gibi alanlarda yapay zeka ve bulut tabanlı bir yazılım ile arıza erken uyarı sistemleri geliştirdiğini anlatan Gülle, bir diğer girişimcisinin ise kronik açık yaraların hızlı ve etkin tedavisini sağlayan bir yara örtüsü geliştirdiğini söyledi.

Leblebici: Türkiye inovasyonda önde

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici de bugün girişimciliğin bir araya gelmelerine vesile olduğunu belirterek, “Girişimciliğin önümüzdeki dönemde en önemli kelimelerden biri olacağını düşünüyorum. Türkiye yi bulunduğu yerden daha da ileriye taşıyacak olan girişimcilik ruhu ve anlayışıdır” dedi. Türkiye'nin inovasyonda dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu kaydeden Leblebici, bugün Türkiye nin ürettiği askeri ve tıp teknolojileriyle, girişimcileriyle ve ihracatçılarıyla dünyada önemli bir konumda olduğunu vurguladı.

10 girişimciye ödül verildi



Türkiye nin Girişimcileri Ödül Töreni’nde Türkiye nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı vermek amacıyla hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evleri’nden 10 başarılı girişimci ödüllendirildi. Bu kapsamda “Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Girişimcisi Ödülünü” Delphisonic, “En Yüksek İhracata Ulaşan Girişimci Ödülünü” Rem People, “En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Girişimci Ödülünü Miops”, “En Fazla Yatırım Alan Girişimci Ödülünü” Segmentify, “En Motive Edici Başarı Hikayesi Ödülünü” Dermis Pharma, “Uçtan Uca Girişimcilik Ödülünü” Indisera, “Anka Kuşu-Küllerinden Doğanlar Ödülünü” Scotty, “İlk Göz Ağrısı Ödülünü” Gastroclub, “Çevreye En Duyarlı Girişim Ödülünü Reengen, “En Başarılı Kadın Girişimci Ödülünü” Artge aldı. Ayrıca yazar Ayşe Arman ve Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin’e “İlham Veren Girişimciler Ödülü”, İTÜ ve ODTÜ’ye de Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine yaptıkları katkılardan dolayı özel ödül takdim edildi.