Girne açıklarında batan yolcu gemisinde can kaybı 13’e yükseldi: 15 kişi kayıp

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarından yeni bir gelişme geldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, düzenlediği basın toplantısında ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve gemide bulunan bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Girne’deki gemi kazasında ölü sayısı 13 oldu

Başbakan Ünal Üstel’in verdiği bilgiye göre, son olarak ulaşılan naaşla birlikte Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e çıktı.

Üstel, arama kurtarma çalışmalarının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını belirterek, “Meydana gelen deniz kazasının ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Kayıp 15 kişi aranıyor

Deniz kazasının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ünal Üstel, kayıp sayısının 15 olduğunu açıkladı.

Böylece 5 Eylül 2026 itibarıyla kazada yaşamını yitirdiği belirlenen kişi sayısı 13 olurken, 15 kişiden ise henüz haber alınamadı.

Bulunan naaşın kimliği araştırılıyor

Arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı son naaşın kimliği henüz açıklanmadı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin belirlenmesi için KKTC polisinin çalışma başlattığını bildirdi.

Girne açıklarındaki deniz kazasında kayıp kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.