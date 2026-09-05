Girne açıklarında batan yolcu gemisinde can kaybı 13’e yükseldi: 15 kişi kayıp
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Son gelişmeyle deniz kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükselirken, kayıp 15 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarından yeni bir gelişme geldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, düzenlediği basın toplantısında ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve gemide bulunan bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.
Girne’deki gemi kazasında ölü sayısı 13 oldu
Başbakan Ünal Üstel’in verdiği bilgiye göre, son olarak ulaşılan naaşla birlikte Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e çıktı.
Üstel, arama kurtarma çalışmalarının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını belirterek, “Meydana gelen deniz kazasının ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır.” ifadelerini kullandı.
Kayıp 15 kişi aranıyor
Deniz kazasının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ünal Üstel, kayıp sayısının 15 olduğunu açıkladı.
Böylece 5 Eylül 2026 itibarıyla kazada yaşamını yitirdiği belirlenen kişi sayısı 13 olurken, 15 kişiden ise henüz haber alınamadı.
Bulunan naaşın kimliği araştırılıyor
Arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı son naaşın kimliği henüz açıklanmadı.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin belirlenmesi için KKTC polisinin çalışma başlattığını bildirdi.
Girne açıklarındaki deniz kazasında kayıp kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.