Gökhan Zan ve Ünal Karaman İYİ Parti'ye katıldı
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sırasında Hatay’dan yaptığı paylaşımlarla gündem olan eski futbolcu Gökhan Zan ile Trabzonspor’un eski kaptanlarından Ünal Karaman, İYİ Parti’ye katıldı.
Haber Merkezi
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Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gidiyor. Seçime gidilirken, Türk siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.
Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımda forma giymiş Hatayspor Antrenör Yardımcısı Gökhan Zan ile Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu ve eski teknik direktörü Ünal Karaman İYİ Parti’ye katıldı.
Zan ve Karaman’a parti rozetini İYİ Parti’nin Grup Toplantısı sırasında Genel Başkan Meral Akşener taktı.