Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı (Gönül Yazar kimdir?)

"Taş Bebek" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Onur Akay'ın haberine göre, bacağına pıhtı atan usta sanatçı hastaneye kaldırıldı. Türk sanat müziği şarkıcısı ve sinema oyuncusu Yazar'ın son durumu hakkında “Bacağına pıhtı atması sonucu yedi gündür hastanede yatarak tedavi olan Gönül Yazar, şimdilerde biraz sıkıntılı günler geçiriyor" ifadelerine yer verildi.

Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar, 2022'de evinde geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybetmişti.

Yazar'ın geçirdiği ameliyatlar sonucu görme yetisini kazandığı öğrenilmişti. Yazar "Ben Yeşilçam filmindeki gibi 'görüyorum' diye bağırdım. İnanamadım. Pırıl pırıl görüyordum. Aynı 3 lensi diğer gözüme de uyguladılar. Eve yolladılar. 15 gün gözlerime 3 ayrı damla uyguladık. Şimdi ne mi oldu? Çamlıca Camii'nin müezzinini bile görüyorum. Yeniden doğdum, Sevgilerimle..." demişti.

Gönül Yazar kimdir?

Asıl adı Mürşide Gönül Özyeğiner olan Gönül Yazar Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936'da İzmir'de Babası Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni annesi Fatma Hanım'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ses sanatçısı Belkıs Özener kardeşidir. Belma adında ablası vardır. Anne babası o 6 yaşında iken boşanmıştır. Sanat hayatına, 1952 yılında 15 yaşında iken "Ege Ses Kraliçesi Yarışması"nı kazanarak başladı. 14’üne girdiğinde radyo sanatçısı Necdet Yazar ile ilk turnesine çıktı.

Necdet Yazar'la evlenmesinin ardından Ankara Radyosu'na girdi. Burada; Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli isimlerle çalışma fırsatı oldu. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı 1960 yapımı "Taş Bebek" filmindeki rolüyle büyük beğeni topladı. Film o kadar beğenilmişti ki, "Taş Bebek" lakabı sanat hayatı boyunca anılacağı isim oldu.

Müzik dünyasına adımını, 1962 yılında, ilk kaydı olan "Bak Bir Varmış / Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği ile yaptı. İlk 45'liğini ise 1965'te "Kelebeğim / Hayran Olurum Aşkı Bilene" adıyla çıkardı. Sahne ve kamera'nın yanı sıra, Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği "Papazlar Trafiği" isimli bir İngiliz piyesinde, Gülriz Sururi ve Adile Naşit gibi büyük ustalarla aynı sahneyi paylaşarak tiyatro sahnesinden de sevenlerine seslendi. Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı.

1979 yılında yayınladığı "Taş Bebek" ve 1989 yılında yayınladığı "Gönül'den Gönüllere" albümleri oldukça beğenildi.