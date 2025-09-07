Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu, İlker Arslan kimdir? İlker Arslan neden gözaltı kararı verildi?

İçişleri Bakanlığı tarafından Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet almaya aracılık etmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlamaları kapsamında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Arslan'ın Antalya'da emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü paylaşımda bulunmuştu

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.

İlker Arslan kimdir?

Kariyerine 1994 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olarak başlayan İlker Arslan, ilk olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptı. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara illerinde çeşitli kademelerde hizmet verdi.

2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görevini sürdüren Arslan, ardından 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevde bulundu.

Son olarak 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.