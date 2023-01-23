Gözler Kabine toplantısında… Borç yapılandırma paketi ayrıntıları bugün açıklanacak

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ayrıntıları, Kabine Toplantısı’nda belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda borç yapılandırma paketi ele alınacak.

Borç yapılandırma paketinin ayrıntıları

Borç yapılandırma paketine ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. Paket kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak. Pakette, vergi ve sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar yer alacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek.

Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamında. Yapılandırmanın, Maliye'ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve Trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor. Pakete ilişkin tüm ayrıntıları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.