Graham: Türkiye, Suriye'de kendini bir çıkmazda bulabilir

04 Temmuz 2018

Bu hafta Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştükten sonra Irak'a giden ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komitesi'nin Cumhuriyetçi üyesi Lindsey Graham, Bağdat ziyareti sırasında Reuters’a yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki Amerikan varlığının devamını desteklemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye son iki yılda kuzey Suriye'de iki askeri müdahale gerçekleştirerek YPG'lileri ve DEAŞ'ı bölgeden çıkardı. Graham, Erdoğan'la kuzey Suriye ve Irak'ı da kapsayan bölgesel tur kapsamında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Amerika’nın Suriye’deki varlığının devamının önemli olduğunu çünkü bizim oradan çekilmemizin sonuçlarının iyi olmayacağını anlatmaya çalıştım... Türk ordusunun Suriye’ye daha fazla müdahale etmesini istemezsiniz, kendinizi çıkmaza sokacaksınız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının geçen ayki görüşmesinin ardından iki ülkenin YPG/PYD'lilerin Menbiç'ten çekilmesine ilişkin Menbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağladığı açıklanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Menbiç yol haritası doğrultusunda Fırat Kalkanı ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 18 Haziran'dan itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını açıklamıştı. Graham, Fırat nehrinin doğusundaki YPG savaşçılarının, Menbiç'ten yaklaşık 20km uzakta tutulmasının "yeterli olacağını" da söyledi. Türk yetkililer henüz Graham'ın açıklamalarına ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

Kaynak: Reuters