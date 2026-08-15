GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte olası tarihler...

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Bu sene YKS'ye giren adaylar tercihlerini yaptı sonuçları bekliyor. Öte yandan geçen sene KYK yurtlarından yararlanamayan öğrenciler de bu sene başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. Her gün giderek artan soru "GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.

2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığından KYK yurt başvuru tarihleri ile ilgili bir bilgilendirme geçilmedi. Geçen yıl başvurular 2 Eylül'de başlayıp 6 Eylül'de sona ermişti.

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin mutlaka e-Devlet şifresi alması veya e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor.