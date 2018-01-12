Gül: Gazetecilerin tutuksuz yargılanması kanaatindeyim

12 Ocak 2018

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KHK ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere eleştiri alan Gül konuyla ilgili polemiğe girmek istemediğini belirtti.

Tutuklu gazeteciler hakkında da görüş bildiren Gül, "Gazetecilerin yargılanmasının tutuksuz olmasının doğru olduğu kanaatimi her zaman söyledim" dedi.

"OHAL'in son kez uzatılacağı kanaatindeyim"

Gül sözlerine, "Gazetecilerin tutuksuz olmasının doğru olduğu kanaatimi her zaman söyledim. OHAL'in son defa Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu göstermesi, ekonomi, dış ilişkiler itibariyle çok doğru olacağına inanıyorum. Çok olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye, kontrol altına almak için gerekliydi ama artık her şeyin normalleştirilmesi Türkiye için çok büyük iyilik olur" açıklamalarında bulundu.