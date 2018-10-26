Gül: İade talepnamesi yerine getirilmeli
Adalet Bakanı Gül, "İade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Çünkü bu menfur hadise Türkiye'de cereyan etmiştir." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına ilişkin, "İade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Çünkü bu menfur hadise Türkiye'de cereyan etmiştir." dedi.
Gül, "Türk makamları bu olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır hem yetkindir." diye konuştu.
Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında 18 kişinin iadesi için talepname
Kaynak: AA