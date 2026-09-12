Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon: 7 ilde eş zamanlı baskın

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Gülistan Doku soruşturmasında 6’ncı dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

Gülistan Doku soruşturmasında 6’ncı dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.