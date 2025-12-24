Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e cezaevinde şiddet iddiası
Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Gebze Kadın Cezaevi'nde şiddete uğradığı iddia edilirken, olayın ardından Silivri Cezaevi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Yalova'da 26 Eylül gecesi evinin penceresinden düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin, olay sırasında evde bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olaya şahit olan Sultan Nur'un ifadesinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
Cezaevinde şiddete uğradı iddiası
13 Aralık'ta tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilirken burada şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.
NTV'nin haberine göre; Tuğyan Ülkem Gülter bu olyaın ardından Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.
Ne olmuştu?
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülter ve Ulu'nun farklı zamanlarda verdikleri ifadelerin birbiriyle çeliştiğini açıkladımış, Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları, dosyada kendilerince şüphe oluştuğunu belirterek davadan çekilmişti.
Tuğyan Ülkem Gülter ise 6 Kasım'da verdiği ifadesinde suçlamaları reddederek, annesiyle zaman zaman tartışmalar yaşadıklarını, annesinin alkol aldığında sinirlendiğini ve bazı mesajlarının çarpıtıldığını söylemişti.