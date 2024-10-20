Gümrüklerde yerlileşme atağı, denetimler artacak: 6,4 milyar lira bütçe ayrıldı

Türkiye, kaçakçılıkla mücadele ve gümrük sahalarında düzenin sağlanması amacıyla 2025 bütçesinden 6 milyar 407 milyon lira ödenek ayırarak denetim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele” programı çerçevesinde kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması, teknik sistem ve ekipmanların güçlendirilmesi planlanıyor.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, gümrük sahalarında alınacak tedbirlerle, kamu düzeninin korunması ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, dedektör köpek ve teknik ekipmanların sayısı artırılacak, yerli üretim teknolojilere ağırlık verilecek.

Teknik sistemler ve dedektör köpekler güçlendirilecek

Kaçakçılıkla mücadelede kullanılan dedektör köpeklerin sayısı, 2025 yılında 255’e çıkarılacak. Ayrıca, yasa dışı faaliyetlerin tespitinde kullanılan teknik sistemlerin sayısı da 2 bin 150’ye yükseltilecek. Yerli ve milli üretim tarama sistemleri olan MİLTAR Projesi kapsamında, hibrit teknolojili tarama sistemlerinin geliştirilmesi ve yapay zeka destekli izleme sistemlerinin devreye alınması hedefleniyor.

Denetim kapasitesi artıyor

2023’te gerçekleştirilen 492 yıllık denetim sayısının, 2024 yılı sonunda 3 bin 700’e, 2025 yılında ise 3 bin 800 denetime çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca, veri analiz ekiplerinin sayısının artırılması ve kaçakçılık tespit süreçlerinin daha hızlı hale getirilmesi amacıyla teknik altyapının güçlendirilmesi planlanıyor.

Yerli üretim ve hibrit teknolojilere odaklanılıyor

MİLTAR-III Projesi ile 2025-2027 döneminde yerli üretim teknik sistemler geliştirilerek, tarama sistemlerinin hibrit teknolojilerle donatılması hedefleniyor. Bu kapsamda, hızlandırıcı ve dedektörler de yerli olarak üretilecek.

2025 bütçesi kapsamında ayrılan 6,4 milyar lira ile Türkiye, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım atarak, denetim kapasitesini yerli üretim sistemlerle güçlendirmeyi hedefliyor.