Güneşli günlere ara veriliyor: Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı illerde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı havayla birlikte güney ve batı kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller

Meteoroloji, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Elazığ'ın doğusu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

İki bölgede toz taşınımı bekleniyor

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların yanı sıra toz taşınımının da etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

İstanbul'da yağış akşam saatlerinde başlayacak

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Kocaeli ve Sakarya dışında kalan illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

İstanbul'da hava sıcaklığının 25 derece olması beklenirken, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağış etkili olacak. Edirne ve Çanakkale çevrelerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak etkili olacak

Ege Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi'nde de sağanak yağış etkisini gösterecek. Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, Adana ve Burdur'da da aralıklı sağanak görülecek.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren yağış var

İç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Eskişehir ve Çankırı'da öğle ve akşam saatlerinde yağış görülecek. Konya'da ise sağanağın öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in bazı illerinde sağanak bekleniyor

Batı Karadeniz'de Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Düzce ve Zonguldak'ta ise parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz'de Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel sağanak görülecek. Samsun, Trabzon, Rize ve Amasya'da ise parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kuvvetlenecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan ve Iğdır dışında kalan illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde ise kuvvetli sağanak ve toz taşınımı etkili olacak. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da yağışların yer yer kuvvetli olacağı, Siirt'te ise özellikle akşam saatlerinde şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar

Meteoroloji'nin tahminlerine göre günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul ve İzmir'de 25, Ankara'da 25, Bursa'da 27, Antalya'da 23, Adana'da 28, Samsun'da 29, Trabzon'da 28, Erzurum'da 17, Diyarbakır'da 24 ve Şanlıurfa'da 26 derece olacak.